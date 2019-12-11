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Под Владимиром обрушившаяся часть моста едва не раздавила машину. Этот момент попал на запись видеорегистратора. Ролик водитель выложил в сеть.
Одна из конструкций моста рухнула на трассе «М-7» на Южном объезде Владимира. Водитель успел резко свернуть и не попал под обломки.
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.