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11:56, 11 декабря 2019 533
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Под Рязанью у озера нашли труп мужчины

Под Рязанью у озера нашли труп мужчины

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В поселке Мурмино Рязанского района обнаружили труп 40-летнего мужчины без признаков насильственной смерти. Об этом RZN.info сообщила старший следователь Рязанского МСО СУ СКР по области Ирина Корнеева.

Труп нашли на берегу озера Велье утром во вторник, 10 декабря. По предварительной версии, мужчина распивал спиртное и ему стало плохо. Рядом с ним нашли сумку с документами и бутылки от алкоголя.

По словам следователя, погибший приехал из Краснодарского края и имел временную регистрацию в селе Заборье Рязанского района.

По факту смерти мужчины следователи проводят проверку, они также назначили судмедэкспертизу.


© RZN.info

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