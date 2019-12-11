Пьяный воронежец ударил ножом сожительницу

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В воронежскую больницу доставили 46-летнюю местную жительницу с ранениями живота. Об этом сообщила
Полиция установила, что случай произошел в ночь на 10 декабря в квартире «многоэтажки» по улице Маршала Одинцова. Потерпевшая и ее сожитель поссорились на почве ревности. Во время конфликта мужчина ударил женщину кухонным ножом, вызвал скорую, а сам скрылся.
Полиция задержала подозреваемого. Им оказался 38-летний местный житель, ранее судимый за кражу и разбойное нападение.
Его задержали в Железнодорожном районе, орудие преступления, одежду и обувь со следами крови изъяли.
Подозреваемый полностью признал свою вину.
Возбуждено по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
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Несколько советов по приготовлению салата дал шеф-повар одного из ресторанов города.