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13:58, 11 декабря 2019 126
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Определился победитель фотопроекта «Рязань новогодняя»

Определился победитель фотопроекта «Рязань новогодняя»

Определился победитель фотопроекта «Рязань новогодняя», который проводили с середины ноября.

Лучшей признали фотографию 1959 года, которую прислала Наталья Солдатова. На снимке запечатлена молодая пара на фоне елки, которую устанавливали у ТЮЗа на Советской площади (сейчас площадь Соборная).

Сопровождает фотографию история: «Молодая семья со своим первенцем. Любовь эта пара пронесла через годы. Прожив вместе 50 лет, ушли из жизни друг за другом. Эта фотография сделана за несколько часов до наступления Нового 1960 года на Соборной площади в городе Рязани. Фото сделано 31 декабря 1959 года, ровно 60 лет назад, случайным прохожим».

Наталья Солдатова стала обладателем новой настольной игры-викторины «Летопись Рязани». Она включает десятки важных исторических дат, имен, великих свершений, изобретений и событий, прославивших город и Россию в целом.

Кроме того, все участники конкурса получат памятные сувениры, которые можно будет забрать после 13 декабря у администраторов стойки информации ТРЦ «М5 Молл».

Фотографии разместят в специальном праздничном альбоме «М5 Молл» в виде новогодних электронных открыток.


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