Около рязанской больницы столкнулись две маршрутки

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В среду, 11 декабря, около рязанской больницы на улице Семашко столкнулись две маршрутки. Фотографию опубликовали в группе «
Маршрутки столкнулись у остановки общественного транспорта.
Авария произошла по направлению в сторону улицы Спортивной. По данным сервиса «Яндекс.Карты», пробки нет.
Официальной информации о ДТП нет.
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