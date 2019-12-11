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18:38, 11 декабря 2019 125
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Недвижимость без прикрас. Рязанцы смогут получить бесплатную консультацию у сотрудников кадастровой палаты

Недвижимость без прикрас. Рязанцы смогут получить бесплатную консультацию у сотрудников кадастровой палаты

12 декабря в рамках общероссийского дня приема граждан Федеральная кадастровая палата проведет для россиян консультации по вопросам недвижимости. Специалисты учреждения со всей страны окажут консультационную поддержку жителям каждого региона России — от Калининграда до Чукотки.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в общероссийский день приема граждан специалисты Кадастровой палаты ответят на вопросы, касающиеся учетно-регистрационной сферы и сделок с недвижимостью. Граждане смогут получить подробные разъяснения порядка кадастрового учета и регистрации права собственности, получения сведений из Единого государственного реестра недвижимости, проведения государственной кадастровой оценки, уточнения границ земельных участков, исправления реестровых и технических ошибок, оформления сертификата электронной подписи. Сотрудники Кадастровой палаты помогут разобраться в вопросах купли-продажи, аренды, наследования недвижимости, а также сформировать необходимый пакет документов для проведения сделки.

Получить личную консультацию специалиста в общероссийский день приема граждан можно по предварительной записи или в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность.

Рязанцы смогут получить ответы на свои вопросы, касающиеся недвижимости 12 декабря с 12:00 до 20:00 на территории регионального Управления Росреестра по адресу: улица Право-Лыбедская, дом №35.


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