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Наркоман чуть не убил рязанку в подъезде дома на Касимовском шоссе. Об этом сообщила
50-летняя потерпевшая рассказала, что вышла утром на работу и увидела, что на полу на лестничной площадке лежит ее 25-летний пьяный сосед.
Женщина сделала молодому человеку замечание, на которое он отреагировал неадекватно. Рязанец вытащил из стоящей в подъезде тумбочки ящик, прижал соседку к стене и замахнулся на нее, выкрикнув, что убьет.
Рязанка успела позвать на помощь мужа, тот заступился за супругу и вызвал полицию.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье 119 УК. Ранее его уже судили за незаконный оборот наркотиков.
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