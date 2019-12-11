На Театральной площади образовалась пробка из-за ДТП с маршруткой

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Вечером в среду, 11 декабря, на Театральной площади произошло ДТП. Фото аварии опубликовали в группе «
Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», движение затруднено на улице Циолковского в обоих направлениях, а также на улице Ленина и Есенина.
Очевидцы отмечают, что в аварии никто не пострадал.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новость2020 году увеличится бюджет рязанского фонда ОМС
|
cледующая новость →В заксобрании Владимирской области провели круглый стол, посвященный 75-летию Победы
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.