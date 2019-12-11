На перекрестке у Полян установили камеру видеофиксации

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На перекрестке у поселка Поляны в сторону Солотчи установили камеру видеофиксации и ограничительные знаки,
Максимальная разрешенная скорость на этом участке составит — 50 километров в час.
«Такая мера позволит предотвратить аварии в этом месте, в том числе с участием общественного транспорта», — отметили в сообщении.
По данным регионального УГИБДД, за год здесь произошло две аварии с пятью пострадавшими.
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Несколько советов по приготовлению салата дал шеф-повар одного из ресторанов города.