Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:11, 11 декабря 2019 395
 0    0

Мэрия объявила розыск наследников умершего девять лет назад рязанца

Мэрия объявила розыск наследников умершего девять лет назад рязанца

Администрация Рязани объявила розыск наследников Валерия Еремина, который умер в апреле 2010 года. Объявление официально опубликовали среду, 11 декабря.

Чиновники решают судьбу квартиры №33 в доме №23 на улице Зубковой. Если претенденты на нее не найдутся, имущество станет муниципальным.

Наследников и рязанцев, знающих о них, просят в течение месяца обратиться в городское управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства по адресу: улица Пожалостина, дом №27, кабинет №12. Телефон: 27-49-31.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
6 дней назад
Отвечает прокуратура. Могут ли сотрудники кинотеатра спрашивать у зрителей паспорт?

Отвечает прокуратура. Могут ли сотрудники кинотеатра спрашивать у зрителей паспорт?

Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:35, 2 декабря 2019 4 366
Столичный орнитолог назвал причину массовой гибели птиц в Рязани 7
10:51, 4 декабря 2019 2 604
В Приокском зафиксировали превышение уровня фенола в воздухе 6
14:53, 3 декабря 2019 2 338
В Рязани откроют 36 катков 2
19:27, 7 декабря 2019 4 965
В Рязани не смогли зажечь главную новогоднюю елку 12
19:43, 30 ноября 2019 3 060
Открытие «Новогодней столицы» в Рязани начнется с парада Дедов Морозов 1
Все новости
Форум