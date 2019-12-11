Мэрия объявила розыск наследников умершего девять лет назад рязанца

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Администрация Рязани объявила розыск наследников Валерия Еремина, который умер в апреле 2010 года. Объявление официально опубликовали среду, 11 декабря.
Чиновники решают судьбу квартиры №33 в доме №23 на улице Зубковой. Если претенденты на нее не найдутся, имущество станет муниципальным.
Наследников и рязанцев, знающих о них, просят в течение месяца обратиться в городское управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства по адресу: улица Пожалостина, дом №27, кабинет №12. Телефон: 27-49-31.
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.