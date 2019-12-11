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12:21, 11 декабря 2019 295

Коллектив «Рязаньэнерго» получил награды творческого конкурса «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»

Коллектив «Рязаньэнерго» получил награды творческого конкурса «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»

Сотрудники «Рязаньэнерго» впервые участвовали в ежегодном корпоративном смотре-конкурсе художественной самодеятельности «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в Орле. Конкурс проходил под девизом «Киловатты творчества» и был посвящен году театра в России.

Энергетики из девяти команд региональных филиалов компании демонстрировали свои таланты в шести номинациях:

  • «Вокальное творчество»;
  • «Танцевальное творчество»;
  • «Инструментальное творчество»;
  • «Изобразительное и декоративно-прикладное творчество»;
  • «Оригинальный жанр»;
  • «Музыкальная постановка».

Работники «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» участвовали сразу в шести предложенных номинациях.

Сотрудница управления правового обеспечения «Рязаньэнерго» Елена Кострюкова выбрала «Поэтическое творчество» и за исполнение стихотворения Марины Цветаевой «На скалах» получила дипломом третьей степени.

Начальник отдела маркетинга и дополнительных сервисов «Рязаньэнерго» Светлана Костина исполнила песню «Что так сердце растревожено», ее признали победительницей в дополнительной номинации «Голос-восторг».

«В „Россети Центр“ и „Россети Центр и Приволжье“ созданы условия для того чтобы сотрудники могли реализовать себя не только в профессии, но и в творчестве. На конкурсах художественной самодеятельности как раз раскрываются уникальность и многообразие талантов энергетиков. Выступление на конкурсе „Киловатты творчества“ было событием волнительным для всей творческой группы Рязаньэнерго. Зал очень сильно поддерживал, от зрителей шла колоссальная энергетика. Для себя лично отметила, что в филиалах много сплоченных и увлеченных общими идеями сотрудников. А это большой плюс и в работе», — поделилась впечатлениями Светлана Костина.


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