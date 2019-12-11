2020 году увеличится бюджет рязанского фонда ОМС

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В среду, 11 декабря, во втором чтении депутаты облдумы приняли бюджете ТФОМС Рязанской области на 2020-2022 годы. Общий объем доходов фонда в 2020 году составит 14,3 млрд.
По сравнению с прошлым годом эта сумма увеличилась на 765 млн (6,2%).
Расходы запланированы в размере 14 млрд, что больше на 770 млн, чем в 2019 году.
Основная доля расходов (98%) приходится на выполнение территориальной программы ОМС. Доля средств, запланированных на оплату медицинской помощи жителям Рязанской области в учреждениях своего региона, по сравнению с нынешним годом увеличится на 2,8% и составит 12,5 миллиарда рублей.
Отметим, что подушевой норматив в 2020 году вырастет до 12 тысяч 699 рублей.
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