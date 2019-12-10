Житель Александро-Невского района задолжал дочери более 777 тысяч рублей

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Фото: Pixabay.com
Житель Александро-Невского района задолжал ребенку более 777 тысяч рублей. Об этом
45-летний мужчина, которого ранее лишили родительских прав, не платил дочери алименты. Его привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ и назначили 50 часов обязательных работ. Несмотря на это, рязанец вновь уклонился от уплаты алиментов.
По части 1 статьи 157 УК мужчину приговорили к девяти месяцам исправительных работ с удержанием 10% дохода в пользу государства.
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.