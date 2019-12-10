За сутки с рязанских улиц вывезли 50 кубометров грязи

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В ночь на вторник, 10 декабря, с рязанских улиц вывезли 50 кубометра грязи. Об этом сообщил сайт администрации города.
Грязь убирали с улиц Есенина, Соборной, Московского шоссе, Первомайского.
В работах задействовали 49 единицы спецтехники.
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.