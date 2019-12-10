За неделю в Рязани подешевели свинина и яблоки

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За неделю, с 3 по 9 декабря, в Рязани на 3,3% подешевела свинина (кроме бескостного мяса). Данные мониторинга цен предоставил Рязаньстат.
Цена также снизилась на:
Незначительно подорожали консервы мясные, творог жирный, яйца куриные, крупа гречневая-ядрица, картофель, лук репчатый, огурцы свежие.
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.