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19:02, 10 декабря 2019 72
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Воронежские приставы арестовали автомобиль должника, оставленный на месте ДТП

Воронежские приставы арестовали автомобиль должника, оставленный на месте ДТП

В Воронеже судебные приставы арестовали автомобиль должника, который он оставил на месте ДТП. Об этом сообщил сайт регионального управления ФССП.

42-летний мужчина оставил Volkswagen Touareg на месте аварии. Выяснилось, что в отношении него возбуждено 60 исполнительных производств за нарушение ПДД на общую сумму около 40 тысяч рублей.

После этого машину арестовали. Должник за сутки оплатил долги и с его автомобиля сняли арест.

По факту нарушений ПДД мужчину лишили «прав» на один год.


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