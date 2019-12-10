Воронежские приставы арестовали автомобиль должника, оставленный на месте ДТП

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В Воронеже судебные приставы арестовали автомобиль должника, который он оставил на месте ДТП. Об этом сообщил
42-летний мужчина оставил Volkswagen Touareg на месте аварии. Выяснилось, что в отношении него возбуждено 60 исполнительных производств за нарушение ПДД на общую сумму около 40 тысяч рублей.
После этого машину арестовали. Должник за сутки оплатил долги и с его автомобиля сняли арест.
По факту нарушений ПДД мужчину лишили «прав» на один год.
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.