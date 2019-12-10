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13:55, 10 декабря 2019 94
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Воронежца осудили за избиение пасынков

Воронежца осудили за избиение пасынков

Фото: Pixabay.com

Воронежца осудили за избиение пасынков. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В июне специалисты органов опеки посещали неблагополучную семью и заметили у двоих детей ссадины и синяки. Мальчиков в возрасте 11 и 6 лет направили в больницу.

Следователи выяснили, что детей с 2015 года по июнь систематически избивали и оскорбляли.

«Оба родителя — мать детей и отчим злоупотребляют спиртным. Регулярно выпивающему отчиму не нравилось поведение детей, что и являлось причиной избиения мальчиков», — пояснили в прокуратуре.

На 40-летнего мужчину завели уголовное дело по пунктам «а», «г» части 2 статьи 117 УК («Истязание двух заведомо несовершеннолетних лиц»). Его приговорили к семи годам тюрьмы.

Детей отправили в приют.


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