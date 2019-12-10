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Фото: Pixabay.com
Воронежца осудили за избиение пасынков. Об этом
В июне специалисты органов опеки посещали неблагополучную семью и заметили у двоих детей ссадины и синяки. Мальчиков в возрасте 11 и 6 лет направили в больницу.
Следователи выяснили, что детей с 2015 года по июнь систематически избивали и оскорбляли.
«Оба родителя — мать детей и отчим злоупотребляют спиртным. Регулярно выпивающему отчиму не нравилось поведение детей, что и являлось причиной избиения мальчиков», — пояснили в прокуратуре.
На 40-летнего мужчину завели уголовное дело по пунктам «а», «г» части 2 статьи 117 УК («Истязание двух заведомо несовершеннолетних лиц»). Его приговорили к семи годам тюрьмы.
Детей отправили в приют.
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Несколько советов по приготовлению салата дал шеф-повар одного из ресторанов города.