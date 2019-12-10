Военный самолет Чили с 38 людьми на борту разбился

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ВВС Чили признали пропавший самолет С130 потерпевшим крушение,
В настоящее время воздушные и морские суда ищут пропавший борт в районе предполагаемого крушения.
«Вооруженные силы Чили сообщают, что самолет С130 „Геркулес“ по прошествии семи часов после потери радиовязи признан потерпевшим крушение», — говорится в сообщении.
Самолет C130 Hercules вылетел с базы «Чабунко» города Пунта-Аренас на воздушную базу Антарктики, после этого с ним была потеряна связь.
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