Владимир Нетесов принял участие в спецгашении конверта в честь 25-летия Воронежской облдумы

Председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов принял участие в спецгашении конверта в честь 25-летия регионального парламента. Юбилейный конверт с изображением здания областной думы вышел в почтовое обращение во вторник, 10 декабря.

Председатель Воронежской облдумы Владимир Нетесов и первый заместитель директора УФПС региона Елена Ботвиньева погасили конверты штемпелем, который действует всего один день. Его изъяли из обращения сразу после церемонии и традиционного обмена конвертами.

Ботвиньева обратила внимание на то, что теперь почтовые конверты со спецштемпелем являются филателистической редкостью и представляют большую историческую ценность.

Владимир Нетесов поблагодарил сотрудников управления федеральной почтовой связи региона за выпуск тиража конвертов с изображением областного парламента.

«Сегодняшняя церемония стала важным событием в юбилейном для воронежского парламентаризма году. Конверт, приуроченный к 25-летию регионального парламента, займет почетное место в музее Воронежской областной Думы», — отметил он.

Общий тираж юбилейных маркированных конвертов с изображением Воронежской облдумы и с обычным почтовым штемпелем составит 250 тысяч экземпляров. Уже с 10 декабря такие конверты поступят в продажу во всех 885 почтовых отделениях области. Стоимость конверта с литерой, А — 32 рубля, отправить в нем можно будет письмо или открытку весом не более 20 граммов в любую точку страны.

Напомним, что празднование юбилея Воронежской облдумы стартовало в марте с запуска долгосрочного образовательного и просветительского проекта «Парламентский урок». В его рамках депутаты регионального заксобрания рассказывают школьникам и студентам об истории российского и воронежского парламентаризма, основных законах страны и области, объясняют, как устроена работа облдумы, какова структура законотворческого процесса, как происходит влияние гражданина на процесс законотворчества на муниципальном, региональном и федеральном уровне.

Также в рамках празднования прошел ряд круглых столов и научно-практических конференций. Кроме того, на общеобластном субботнике депутатский корпус высадил именную «парламентскую» аллею в Воронеже.

К юбилею подготовили фильм об истории регионального парламента, открыли музей облдумы. На передвижной фотовыставке можно было увидеть архивные фотографии, иллюстрирующие работу депутатов.

Как отметили в пресс-службе облдумы, одним из главных событий стало торжественное заседание с участием депутатов всех шести созывов.

«За все время работы Воронежской областной думой было принято свыше 3 тысяч законов, 11 тысяч нормативных актов. Депутаты шести созывов сформировали прочную правовую базу, которая позволяет нашей области динамично развиваться, добиваться положительных результатов во всех отраслях экономики и социальной сфере», — подчеркнул Владимир Нетесов.

Фото пресс-службы воронежской облдумы