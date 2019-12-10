В Захарове новогоднюю елку будут охранять от вандалов

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Фото: Издательство «Пресса»
В Захарове по ночам и вечерам новогоднюю елку будут охранять от вандалов. Об этом сообщило издательство «
Елку установили на центральной площади в понедельник, 9 декабря. До этого она росла у одного из домов на улице Новой.
Дерево украсят 300-метровой гирляндой и прошлогодними игрушками.
«На днях захаровские электрики ее нарядят и подключат гирлянды, — сказал начальник отдела по благоустройству Сергей Виноградов. — Планируем, что елочка будет радовать сельчан до середины января».
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Несколько советов по приготовлению салата дал шеф-повар одного из ресторанов города.