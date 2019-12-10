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15:58, 10 декабря 2019 246
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В Захарове новогоднюю елку будут охранять от вандалов

В Захарове новогоднюю елку будут охранять от вандалов

Фото: Издательство «Пресса»

В Захарове по ночам и вечерам новогоднюю елку будут охранять от вандалов. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Елку установили на центральной площади в понедельник, 9 декабря. До этого она росла у одного из домов на улице Новой.

Дерево украсят 300-метровой гирляндой и прошлогодними игрушками.

«На днях захаровские электрики ее нарядят и подключат гирлянды, — сказал начальник отдела по благоустройству Сергей Виноградов. — Планируем, что елочка будет радовать сельчан до середины января».


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