В Воронежской области пять человек погибли в ДТП с маршруткой

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В Борисоглебском районе Воронежской области в ДТП с маршруткой погибли пять человек. Об этом сообщила
Около 11:30 во вторник, 10 декабря, Peugeot Boxer, ехавший со стороны Волгограда в сторону Москвы, выехал на «встречку», где врезался в грузовик Mercedes. Микроавтобус затем протаранил «десятку», ехавшую в сторону Москвы.
Водитель и четыре пассажира Peugeot погибли на месте аварии. Пострадали еще один пассажир микроавтобуса и 53-летний водитель «легковушки» из Волгограда. Их доставили в больницу. В полиции уточнили, что среди пострадавших детей нет.
Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ. Обстоятельства произошедшего уточняются.
Фото пресс-службы УМВД по Воронежской области
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Несколько советов по приготовлению салата дал шеф-повар одного из ресторанов города.