В воронежском микрорайоне Процессор появится новая школа

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В Воронеже в микрорайоне Процессор появится новая школа. Во вторник, 10 декабря, проект планировки представили на общественных слушаниях. Об этом сообщили «
На участке появится микрорайон на семь тысяч человек, это около 250 тыс. кв. м жилья. Дома в высоту будут от девяти до 17 этажей. Помимо многоэтажек, возведут и социальные объекты — школу на полторы тысячи мест и детский сад на 280.
Начать строительство школы и детского сада планируют в следующем году.
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