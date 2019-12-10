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23:53, 10 декабря 2019 79
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В воронежском микрорайоне Процессор появится новая школа

В воронежском микрорайоне Процессор появится новая школа

В Воронеже в микрорайоне Процессор появится новая школа. Во вторник, 10 декабря, проект планировки представили на общественных слушаниях. Об этом сообщили «Вести Воронеж».

На участке появится микрорайон на семь тысяч человек, это около 250 тыс. кв. м жилья. Дома в высоту будут от девяти до 17 этажей. Помимо многоэтажек, возведут и социальные объекты — школу на полторы тысячи мест и детский сад на 280.

Начать строительство школы и детского сада планируют в следующем году.


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