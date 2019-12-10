В Воронеже назвали дату проведения парада Дедов Морозов и Снегурочек

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Одиннадцатый новогодний парад Дедов Морозов и Снегурочек пройдет в Воронеже в субботу, 21 декабря, уточнили в пресс-службе мэрии.
Предполагалось, что его маршрут в 2019-м изменится, однако этого не случится. Участники парада традиционно пройдут от Кольцовского сквера к театру оперы и балета, а затем соберутся на площади Ленина.
Участником костюмированной акции сможет стать любой желающий. Для этого достаточно иметь новогодний костюм.
Сбор участников парада состоится в 11:45 у здания филармонии. Шествие начнется в 12:00.
Парад Дедов Морозов и Снегурочек в 2019 году пройдет в Воронеже уже в 11-й раз. Ежегодно в акции принимают участие более 300 человек. Воронежцы в костюмах организуют праздничное шествие под звуки оркестра.
Некоторые передвигаются не пешком, а в собачьих упряжках. После горожане приходят на площадь Ленина, где для них устраивают концерт и конкурсы.
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