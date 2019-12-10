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Фото: Pixabay.com
В Воронеже на переходе сбили пенсионерку и восьмилетнюю девочку, сообщили в прессслужбе регионального УМВД.
В понедельник, на улице Краснознаменной Volkswagen Polo сбил 62-летнюю женщину и восьмилетнюю девочку. По предварительным данным, 30-летняя женщина наехала на них на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавших отправили в больницу.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии.
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