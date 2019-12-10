В Спасском районе грузовик врезался в «Опель»

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Фото: УМВД по Рязанской области
Вечером в понедельник, 9 декабря, в Спасском районе произошло ДТП. В 19:54 на 255 километре трассы М-5 столкнулись два автомобиля, сообщила
По предварительной информации, 40-летний мужчина на грузовике Ford Transit из Самарской области при перестроении не убедился в безопасности маневра и врезался в Opel Astra под управлением 29-летней жительницы Рязанской области, ехавший в попутном направлении.
В результате оба водителя обращались за медпомощью.
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.