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В понедельник, 9 декабря, в Рязани разыграли кубок губернатора по КВН. Финал Рязанской лиги прошел в РДМ.
За победу в сезоне боролись команды «Армия прекрасных половин» (Академия ФСИН), «Егор Егорыч» (Егорьевск), «Женская версия» (Москва) и другие.
В результате первое место разделили «Сборная подъезда» из Луховиц и команда «Маме понравится» из подмосковного Видного.
На Кубок губернатора претендовали четыре рязанские команды:
Победу присудили команде «По-братски», она получила денежный сертификат для поездки на фестиваль КВН в Сочи.
Фото Дианы Масякиной
© RZN.info
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Несколько советов по приготовлению салата дал шеф-повар одного из ресторанов города.