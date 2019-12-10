В Рязани объявили конкурс на лучшее украшение автобуса или троллейбуса

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В Рязани объявили конкурс на лучшее украшение общественного транспорта к Новому году. Он стартовал во вторник, 10 декабря, сообщила
В конкурсе участвуют автобусные и троллейбусные экипажи. Его итоги подведут 25 декабря.
Победителей наградят денежными премиями.
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В магазинах уже начали продавать искусственные елки.