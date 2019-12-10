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Фото: Pixabay.com
В Роструде напомнили о двухдневной рабочей неделе. Новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января. После них россияне выйдут на работу только в четверг и пятницу, 9 и 10 января.
Двухдневной также будет и последняя рабочая неделя 2019 года — понедельник и вторник, 30 и 31 декабря. При этом работодатель может по собственной инициативе сделать последний день года выходным для сотрудников.
Кроме того, 31 декабря предшествует нерабочему праздничному дню, поэтому уйти с работы можно будет на час раньше.
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