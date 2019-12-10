В России закроется журнал Men’s Health

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Российская версия Men`s Health закрывается, сообщил
Главный редактор Men`s Health Максим Семеляк подтвердил это добавив, что решение обусловлено «экономическими причинами».
По данным медиакита на сайте издания, печатная версия Men`s Health в России выходит тиражом 150 тысяч экземпляров, аудитория одного номера, составляет 895,4 тысяч человек, а аудитория сайта издания оценивается в 3,5 миллиона уникальных пользователей в месяц.
В России Men’s Health издается с начала 1998 года.
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