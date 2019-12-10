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В Подмосковье задержали рязанца с крупной партией наркотиков,
Известно, что полицейские поймали мужчину и нашли у него сверток с психотропным веществом (метилэфердроном). Кроме того, стражи порядка обнаружили сделанные в лесу закладки с наркотиками.
Такие же тайники обнаружили в лесных массивах округов Щелково, Солнечногорск и Чехов. Оперативники изъяли там 46 килограммов того же вещества. Возбудили уголовное дело.
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В магазинах уже начали продавать искусственные елки.