В московской квартире нашли завернутую в одеяло мертвую девушку

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
Во вторник, 10 декабря, в московской квартире нашли завернутое в одеяло тело девушки. На месте работают следователи, передает
Мертвую девушку 1998 года рождения нашли в квартире дома на улице Академика Виноградова. Старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова уточнила, что уже возбуждено уголовное дело.
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В магазинах уже начали продавать искусственные елки.