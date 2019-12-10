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15:27, 10 декабря 2019 178
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В московской квартире нашли завернутую в одеяло мертвую девушку

В московской квартире нашли завернутую в одеяло мертвую девушку

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Во вторник, 10 декабря, в московской квартире нашли завернутое в одеяло тело девушки. На месте работают следователи, передает РИА Новости.

Мертвую девушку 1998 года рождения нашли в квартире дома на улице Академика Виноградова. Старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова уточнила, что уже возбуждено уголовное дело.


© RZN.info

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