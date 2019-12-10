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17:19, 10 декабря 2019 101

В Милославском открыли новую спортплощадку

В Милославском открыли новую спортплощадку

Во вторник, 10 декабря, в Милославском открыли новую спортивную площадку, установленную по региональному проекту «Спорт — норма жизни». Она предназначена для подготовки к выполнению нормативов ГТО.

Представитель регионального министерства физкультуры и спорта Евгений Хорошилов поздравил жителей поселка с появлением нового спортивного объекта. Он подчеркнул значимость занятий физкультурой и спортом и поблагодарил всех тех, кто оказал помощь в установке оборудования.

На площадке появился комплекс спортивного оборудования: гимнастические скамьи, уличные тренажеры, перекладины, велотренажеры и шведские стенки. Они предназначены в том числе и для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Во время открытия вручили знаки отличия комплекса ГТО и ведомственные награды министерства физкультуры и спорта области.


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