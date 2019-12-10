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В Канищеве сбили пенсионерку, об этом
Авария произошла утром 9 декабря в 7:00 на улице Интернациональной.
61-летняя женщина на Nissan note сбила 65-летнюю пенсионерку, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода.
Пострадавшую доставили в больницу. Проводится проверка, все обстоятельства уточняются.
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.