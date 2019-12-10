Утонувший в Оке под Рязанью грузовик вез хлеб

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Фото: Издательство «Пресса»
Грузовик, который утонул в Оке под Рязанью, вез хлеб. Инцидент произошел у Фатьяновского наплавного моста в Спасском районе, пишет издательство «
Известно, что водитель «ГАЗели» из Тулы остановился перед мостом, включил «аварийку», и вышел из машины, не поставив ее на ручник.
Грузовик покатился в воду, доставать его пришлось водолазам.
Напомним, никто из людей не пострадал.
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