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15:18, 10 декабря 2019 258
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Умерла вокалистка группы Roxette

Умерла вокалистка группы Roxette

Вокалистка шведской группы Roxette Мари Фредрикссон скончалась на 61 году жизни, сообщает газета Dagens Nyheter со ссылкой на представителя певицы.

Как сообщает издание, певица долгие годы боролась с раком мозга. Мари Фредрикссон получила всемирную известностью благодаря участию в группе Roxette.

Всего певица выпустила восемь студийных альбомов, последний в 2013 году.


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