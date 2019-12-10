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14:46, 10 декабря 2019 240
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Суд вынес приговор жителю Шацка, который едва не зарезал мать четверых детей

Суд вынес приговор жителю Шацка, который едва не зарезал мать четверых детей

Суд вынес приговор жителю Шацка, который едва не зарезал свою жену и мать четверых детей. Об этом пишет издательство «Пресса».

Известно, что мужчина много пил и устраивал скандалы, поэтому супруга решила с ним развестись. Как только он узнал об этом, обозлился и стал пить еще больше.

Однажды он подкараулил женщину на улице и, приставив нож к груди, пригрозил убийством.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК. Его признали виновным и приговорили к 120 часам принудительных работ.

Мужчина раскаялся. «По словам дознавателя Шацкой полиции, которая вела это дело, муж и жена в итоге примирились», — говорится в сообщении.


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