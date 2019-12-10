Суд вынес приговор жителю Шацка, который едва не зарезал мать четверых детей

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Суд вынес приговор жителю Шацка, который едва не зарезал свою жену и мать четверых детей. Об этом пишет издательство «
Известно, что мужчина много пил и устраивал скандалы, поэтому супруга решила с ним развестись. Как только он узнал об этом, обозлился и стал пить еще больше.
Однажды он подкараулил женщину на улице и, приставив нож к груди,
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК. Его признали виновным и приговорили к 120 часам принудительных работ.
Мужчина раскаялся. «По словам дознавателя Шацкой полиции, которая вела это дело, муж и жена в итоге примирились», — говорится в сообщении.
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