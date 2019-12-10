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13:58, 10 декабря 2019 254
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Скопинцы помогали пожарным тушить загоревшийся дом

Скопинцы помогали пожарным тушить загоревшийся дом

Фото: Издательство «Пресса»

Скопинцы помогали спасателям тушить жилой дом на улице Орджоникидзе, который загорелся 9 декабря. Об этом рассказали пожарные, пишет издательство «Пресса».

Сигнал о возгорании поступил в 16:06, на вызов выехали сначала три, а потом еще два расчета.

В частном кирпичном доме горел чердак, внутри никого из людей не было. Соседние здания удалось защитить от огня.

Сумму ущерба и причину возгорания устанавливают.


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