Скопинцы помогали пожарным тушить загоревшийся дом

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Фото: Издательство «Пресса»
Скопинцы помогали спасателям тушить жилой дом на улице Орджоникидзе, который загорелся 9 декабря. Об этом рассказали пожарные, пишет издательство «
Сигнал о возгорании поступил в 16:06, на вызов выехали сначала три, а потом еще два расчета.
В частном кирпичном доме
Сумму ущерба и причину возгорания устанавливают.
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.