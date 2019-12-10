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12:21, 10 декабря 2019 517
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Скончался Юрий Лужков

Скончался Юрий Лужков

Фото: Ru.wikipedia.org

Во вторник, 10 декабря, скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Ему было 83 года.

По данным РЕН ТВ, Лужков умер в одной из клиник Мюнхена в Германии, где ему проводили операцию на сердце.

Юрий Лужков занимал должность мэра Москвы с 1992 по 2010 год.


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