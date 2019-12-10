Скончался Юрий Лужков

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Фото: Ru.wikipedia.org
Во вторник, 10 декабря, скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Ему было 83 года.
По данным
Юрий Лужков занимал должность мэра Москвы с 1992 по 2010 год.
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