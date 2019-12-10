С начала года «Россети Центр и Приволжье» ввели в эксплуатацию 1 414 МВА трансформаторных мощностей

За 10 месяцев 2019 года энергетики «Россети Центр и Приволжье» ввели в эксплуатацию 5 619 км линий электропередачи и 1 414 МВА трансформаторных мощностей. В пресс-службе компании отметили, что это позволит еще эффективнее решать приоритетные задачи: повышать надежность электроснабжения и подключать новых потребителей.

С января по октябрь работы по строительству и реконструкции вели на 1 665 объектах «Россети Центр и Приволжье».

Из наиболее крупных объектов инвестиционной программы выделили ПС 110 кВ «Кольчугино» во Владимирской области, где заменили силовой трансформатор Т-2.

«В результате была повышена надежность электроснабжения завода „Электрокабель“, Кольчугинского завода по обработке цветных металлов и 43 тысяч жителей региона», — пояснили в пресс-службе.

В Калужской области завершили реконструкцию подстанции 110 кВ «Середейск» в Сухиничском районе с заменой 8 масляных выключателей на цифровые программно-аппаратные комплексы SMART35.

«ПС 110 кВ „Середейск“ — транзитная подстанция, она имеет важное значение для перетоков мощности между узлами сети энергосистемы Калужской области и соседних регионов. Кроме того, это один из ключевых питающих центров Сухиничского района. От нее в том числе осуществляется электроснабжение поселка Середейский с населением более 2000 человек. Также подстанция снабжает электроэнергией поселок Шлипово с населением около 1500 человек, в котором функционирует предприятие агропромышленного холдинга „Мираторг“», — прокомментировали специалисты.

В Тульской области построили воздушную линию электропередачи (ВЛ) 35 кВ «Ботвиньево — Горбачево» протяженностью 2, 849 км. На новой цифровой подстанции 35/10 кВ «Мираторг», обеспечивающей электроэнергией предприятие по хранению и переработке овощей ООО «Мираторг-Орел», установили силовой трансформатор мощностью 6,3 МВА, линейный и шинный разъединители, выключатель, ОПН и ТТ 35 кВ.

В Удмуртской Республике энергетики продолжают реализацию проекта по переоснащению подстанции 35/6 кВ «Аэропорт» новым оборудованием. В августе специалисты компании запустили в работу первый силовой трансформатор подстанции, а в октябре заменили и произвели пробный пуск второго силового трансформатора.

«В результате модернизации суммарная мощность подстанции увеличилась с 8 до 12,6 МВА. Также вместо физически и морально устаревшего оборудования на подстанции установлены вакуумные реклоузеры и разъединители с дистанционным управлением, — рассказали в пресс-службе. — Закончены пусконаладочные работы устройств релейной защиты и автоматики. Выполненные мероприятия позволяют существенно повысить надежность и качество электроснабжения потребителей Завьяловского района, части города Ижевска и аэропорта — воздушного транспортного узла Удмуртии».

Работы в рамках инвестиционной программы компании ведут на всех территориях присутствия «Россети Центр и Приволжье».