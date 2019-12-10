Рыбновского перевозчика осудили за попытку подкупить пристава

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Руководителя одной из транспортных организации Рыбновского района осудили за попытку подкупить пристава. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.
Известно, что в марте 2019 года в здании районного отдела судебных приставов руководитель организации предложил приставу-исполнителю 20 тысяч рублей. За эти деньги должны были снять запрет на осуществление регистрационных действий с грузового автомобиля. Пристав сообщила об инциденте в полицию.
Перевозчика оштрафовали на 100 тысяч рублей. Приговор не вступил в силу и может быть обжалован.
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