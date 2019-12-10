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Рязанскому рецидивисту грозит пять лет тюрьмы за кражу, об этом
Известно, что преступник ранее уже совершал аналогичные преступления. Второй раз совершил кражу из дома знакомого.
Так, злоумышленника обвиняют в преступлениях по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ (кража с проникновением в жилище) и пункта «в» части 2 статьи 161 УК РФ (открытого хищения чужого имущества).
Теперь мужчине грозит пять лет тюрьмы.
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