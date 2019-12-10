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Рязанский предприниматель задолжал почти миллион рублей налогов,
По данным следствия, в 2018 году рязанец, занимающийся ремонтом жилья и других построек, уклонился от уплаты НДС и НДФЛ на сумму более 900 тысяч рублей.
На подозреваемого завели уголовное дело по части 1 статьи 198 УК («Уклонение от уплаты налогов и сборов с физического лица»). Расследование уголовного дела продолжается.
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