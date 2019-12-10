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Рязанские школьники «подсели» на снюс — измельченный увлажненный табак, который помещают между верхней губой и десной на время от 30 до 70 минут. Он продается повсюду — несовершеннолетние покупают вещество со вкусом колы, ягод, мяты и других добавок.
Региональные СМИ сообщают о случаях, когда употребление снюса привело к отравлению. Так, двоих шестиклассников из Рязанской области стало тошнить прямо на уроке, а у третьего остановилось дыхание, ему вызывали реанимацию.
Редакции РЗН. инфо также известны случаи в райцентрах, когда школьникам стало плохо после употребления снюса.
В Госдуму внесли законопроект, которым предлагают установить прямой запрет на распространение аналогов насвая и снюса.
Также там находятся законопроекты о почти пятикратном увеличении штрафов за торговлю аналогами насвая и снюса и предложение запретить торговлю сосательными и жевательными смесями, содержащими никотин или его производные.
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Несколько советов по приготовлению салата дал шеф-повар одного из ресторанов города.