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17:45, 10 декабря 2019 632
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Рязанские школьники «подсели» на снюс — СМИ 2

Рязанские школьники «подсели» на снюс — СМИ

Рязанские школьники «подсели» на снюс — измельченный увлажненный табак, который помещают между верхней губой и десной на время от 30 до 70 минут. Он продается повсюду — несовершеннолетние покупают вещество со вкусом колы, ягод, мяты и других добавок.

Региональные СМИ сообщают о случаях, когда употребление снюса привело к отравлению. Так, двоих шестиклассников из Рязанской области стало тошнить прямо на уроке, а у третьего остановилось дыхание, ему вызывали реанимацию.

Редакции РЗН. инфо также известны случаи в райцентрах, когда школьникам стало плохо после употребления снюса.

В Госдуму внесли законопроект, которым предлагают установить прямой запрет на распространение аналогов насвая и снюса.

Также там находятся законопроекты о почти пятикратном увеличении штрафов за торговлю аналогами насвая и снюса и предложение запретить торговлю сосательными и жевательными смесями, содержащими никотин или его производные.


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