Рязанские охотники за сезон добыли почти 150 кабанов

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Фото: Pixabay.com
Рязанские охотники за сезон добыли 148 кабанов. Об этом
В ведомстве уточнили, что большую часть кабанов (101 животное) добыли в рамках регулирования численности, меньшую (47) — во время любительской и спортивной охоты.
Для мониторинга ситуации по африканской чуме свиней (АЧС) егеря регулярно патрулируют охотничьи угодья. Биологические материалы от добытых и павших кабанов отправляют в ветеринарную лабораторию на исследование (за ноябрь на экспертизу направили 31 пробу, все они дали отрицательный результат на АЧС).
Минприроды просит охотников информировать ветеринарные службы об обнаружении в угодьях трупов кабанов.
«Вопрос выполнения мероприятий по предотвращению возникновения АЧС находится на особом контроле министерства природопользования Рязанской области», — добавили специалисты.
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