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Фото: Pixabay.com
Рязанская область опустилась в рейтинге самых пьющих регионов. Список из 85 субъектов России составил федеральный проект «Трезвая Россия».
За год Рязанская область опустилась на три позиции и заняла 40-е место с конца. Самой трезвой как и год назад оказалась Чеченская Республика, а аутсайдером списка стало Приморье.
Для составления рейтинга эксперты использовали официальные показатели: числа умерших из-за отравления алкоголем, численности страдающих алкоголизмом, числа преступлений, совершенных в состоянии опьянения и объем проданной алкогольной продукции.
Кроме того, составители проанализировали число преступлений, которые связаны с незаконным производством и оборотом этилового спирта, а также особенности регионального антиалкогольного законодательства.
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