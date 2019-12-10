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13:32, 10 декабря 2019 157
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Рязанец из ружья обстрелял окна любовницы

Рязанец из ружья обстрелял окна любовницы

Фото: Pixabay.com

Житель села Путятино из ружья обстрелял окна любовницы. Об этом сообщили в прокуратуре Рязанской области.

В июне мужчина из ружья «ТОЗ-34» четыре раза выстрелил по дому сожительницы. На сельчанина завели уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 213 УК.

Отмечается, что мужчина впервые совершил преступление небольшой тяжести. Он выплатил причиненный ущерб, дело в отношении него прекратили. Рязанцу назначили десять тысяч рублей штрафа.


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