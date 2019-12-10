Рязань вошла в тройку регионов ЦФО для оздоровительного отдыха в Новый год

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Рязань вошла в топ-3 регионов ЦФО, которые туристы выбирают для оздоровительного отдыха в Новый год. Рейтинг составил сервис бронирования путевок
Первую и вторую строчки занимают санатории Московской и Воронежской областей.
В списке из всех российских регионов Рязань оказалась в двадцатке. Топ-3 здесь составили Сочи в Краснодарском крае, Кисловодск в Ставрополье и Ялта в Крыму.
Согласно исследованию, в Рязанской области на новогоднее проживание, питание и лечение в санаториях туристы в среднем потратят, 2 550 рублей в день, в Подмосковье — 3 020 рублей, в Крыму — 3 090 рублей, в Кисловодске — 3 215 рублей, в Сочи — 3 480 рублей.
Дешевле всего новогодний санаторно-курортный отдых обойдется гостям Марий Эл — 1 790 рублей в день.
Рейтинг составили по результатам анализа броней путевок в санатории для отдыха с 28 декабря 2019 по 8 января 2020 года.
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