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10:37, 10 декабря 2019 289
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«Ростелеком» стал цифровым партнером «Новогодней столицы» и подключил бесплатный Wi-Fi на Лыбедском бульваре

«Ростелеком» стал цифровым партнером «Новогодней столицы» и подключил бесплатный Wi-Fi на Лыбедском бульваре

«Ростелеком» выступил цифровым партнером проекта «Рязань — Новогодняя столица 2020». Оператор организовал бесплатный Wi-Fi на главных площадках города.

Во время праздничных гуляний рязанцы и гости региона смогут онлайн делиться впечатлениями о мероприятиях, проходящих у цирка и на Лыбедском бульваре — имя сети RYAZAN2020. Новогодние торжества продлятся до 7 января 2020 года.

«Проект „Новогодняя столица“ — мероприятие федерального уровня. В этом году Рязани выпала честь стать зимней столицей России. „Ростелеком“ — цифровой партнер проекта в регионе. Уверен, рязанцы и гости из других городов и стран получат незабываемые впечатления от участия в праздничных мероприятиях, а современные телекоммуникационные услуги добавят привычного и необходимого общения в сети», — прокомментировал Андрей Карташов, директор рязанского филиала ПАО «Ростелеком».

«Рязань — город, заслуживающий внимания туристов благодаря своей древней истории и внешней привлекательности. Проект дает уникальную возможность городу заявить о себе, а тысячам людей познакомиться с его историей, культурой и достопримечательностями. Мы благодарны „Ростелекому“ за цифровое партнерство, за возможность для участников этого масштабного события бесплатно делиться в сети своими эмоциями и хорошим настроением», — отметила Марина Лушина, замначальника управления культуры администрации города.


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