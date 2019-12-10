Ради двух тысяч рязанец напал с ножом на человека

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Рязанец напал с ножом на человека и ограбил его. Об этом сообщила
40-летний потерпевший рассказал, что отдыхал в кафе на улице Новикова-Прибоя. Там же находился 25-летний подозреваемый, который заметил в кошельке потерпевшего деньги.
Когда 40-летний рязанец вышел из кафе и подошел до гаражей, молодой человек напал на него с ножом.
«Чтобы потерпевший был более сговорчивым, он полоснул ему по руке ножом, заставил отдать две тысячи рублей и скрылся», — говорится в сообщении.
Полицейские установили личность злоумышленника и задержали его. В отношении рязанца возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК.
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