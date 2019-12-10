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20:49, 10 декабря 2019 28
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Путин пообещал рассмотреть предложение сделать 31 декабря выходным

Путин пообещал рассмотреть предложение сделать 31 декабря выходным

Фото: Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин пообещал рассмотреть предложение о переносе рабочих дней для того, чтобы сделать 31 декабря выходным. Об этом сообщает ТАСС.

При этом глава государства отметил, что для принятия решения по этому вопросу осталось очень мало времени. «Сейчас уже середина декабря. Не знаю, как мы поступим по поводу 31 декабря. Времени очень мало для принятия решения», — сказал президент.

Последним рабочим днем в 2019 году станет вторник, 31 декабря. Согласно графику выходных и праздничных дней на 2020 год, длительные каникулы продлятся с 1 по 8 января. Губернаторы ряда регионов признали последний день года выходным.

Напомним, ранее депутаты Госдумы предложили сделать 31 декабря выходным днем.


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